Aydın'da babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu H.H, 09 U 6563 plakalı traktör ile 5 Eylül Mahallesi'ndeki tarlada geri manevra yaptığı sırada bir yaşındaki oğlu Yusuf Halbini'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin yaşamını yitirdiği belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.