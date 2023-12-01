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        Aydın'da babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:32
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        Aydın'da babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu H.H, 09 U 6563 plakalı traktör ile 5 Eylül Mahallesi'ndeki tarlada geri manevra yaptığı sırada bir yaşındaki oğlu Yusuf Halbini'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin yaşamını yitirdiği belirledi.

        Cenaze, otopsi işlemleri için Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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