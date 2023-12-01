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        Aydın filede liderle evinde oynuyor

        Sultanlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda Sarıyer Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde lider VakıfBank'la karşı karşıya gelecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 yenilgi alan 8'inci sıradaki Aydın temsilcisi, 11 maçta sadece 1 kez kaybeden güçlü rakibi karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:28
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        Aydın filede liderle evinde oynuyor
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        Sultanlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda Sarıyer Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde lider VakıfBank'la karşı karşıya gelecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 yenilgi alan 8'inci sıradaki Aydın temsilcisi, 11 maçta sadece 1 kez kaybeden güçlü rakibi karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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