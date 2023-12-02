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        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde çalıntı malzemelerle yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:13
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        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde çalıntı malzemelerle yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi, tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Mezbaha Caddesi üzerinde şüphe üzerine 09 AFS 719 plakalı motosikleti durdurdu.

        Yapılan incelemede sürücü A.B. (24) ile yolcu konumundaki E.U'nun (17) motorda taşıdığı çuvalda 8 matkap, 1 hilti (kırıcı), 1 matkap şarj aleti ve 1 motorlu ağaç testeresi olduğunu gördü. Malzemeleri araştıran polis ekipleri, malzemelerin M.Ç'ye ait dükkandan çalındığını belirledi.

        Gözaltına alınan A.B. ve E.U. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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