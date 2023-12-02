Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çalıntı malzemelerle yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Mezbaha Caddesi üzerinde şüphe üzerine 09 AFS 719 plakalı motosikleti durdurdu.

Yapılan incelemede sürücü A.B. (24) ile yolcu konumundaki E.U'nun (17) motorda taşıdığı çuvalda 8 matkap, 1 hilti (kırıcı), 1 matkap şarj aleti ve 1 motorlu ağaç testeresi olduğunu gördü. Malzemeleri araştıran polis ekipleri, malzemelerin M.Ç'ye ait dükkandan çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan A.B. ve E.U. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.