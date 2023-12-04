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        Haber alınamıyordu, elleri arkadan bağlı tavana asılı cesedi bulundu

        AYDIN'ınNazilli ilçesinde  bir süredir haber alınamayan Yusuf Aksoy'un (70), elleri arkadan bağlı, tavana asılı halde cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:40
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        Haber alınamıyordu, elleri arkadan bağlı tavana asılı cesedi bulundu
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        AYDIN'ınNazilli ilçesinde  bir süredir haber alınamayan Yusuf Aksoy'un (70), elleri arkadan bağlı, tavana asılı halde cesedi bulundu.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Sümer Mahallesi 54 Sokak üzerinde 3 katlı bir apartman dairesinin son katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Yusuf Aksoy'dan süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, tavana asılı cesetle karşılaştı. Polis, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin Yusuf Aksoy'a ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Aksoy'un cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Aksoy'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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