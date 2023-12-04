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        100 yaşında, ilk kez deve güreşi izledi

        AYDIN'ınKoçarlıilçesinde düzenlenen Deve Güreşi Festivali, 150 namlı devenin katılımı ile yapıldı. Güreşlere Cumhuriyet ile yaşıt olan Fatma Çiftçi, onur konuğu olarak katılıp, ilk kez arenada deve güreşi izlemenin keyfini yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:00
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        100 yaşında, ilk kez deve güreşi izledi
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        AYDIN'ınKoçarlıilçesinde düzenlenen Deve Güreşi Festivali, 150 namlı devenin katılımı ile yapıldı. Güreşlere Cumhuriyet ile yaşıt olan Fatma Çiftçi, onur konuğu olarak katılıp, ilk kez arenada deve güreşi izlemenin keyfini yaşadı.

        Koçarlı Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Deve Güreşi Festivali; dün Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden katılan 150 pehlivan devenin katılımı ile Yeniköy Mahallesi'ndeki arenada gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan güreşlerde, renkli görüntüler oluştu.

        Deve güreşine Haydarlı Mahallesi'nden olan ve Cumhuriyet ile yaşıt olan Fatma Çiftçi, Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın onur konuğu olarak katılıp, ilk kez arenada deve güreşi izlemenin keyfini yaşadı.

        'DİMDİK VE AYAKTA'

        Geçen haftalarda evinde ziyaret ettiği ve 100'üncü yaş gününü kutladığı Fatma Çiftçi'yi deve güreşi festivalinde onur konuğu olarak istediklerini belirten Başkan Kaplan, "Sağ olsun bizleri kırmadı ve onur konuğumuz olarak güreş alanımıza gelerek bizleri mutlu etti. Koca bir çınar gibi, tıpkı Cumhuriyet gibi. Dimdik ve ayakta. 100 yıllık ömrüne 10 evlat, 60 torun bırakan Fatma teyzemiz 100 yaşına rağmen bizleri onurlandırdı. 100 koca yılını geride bırakan Cumhuriyet ninemize Allah sağlıklı ömürler versin" diye konuştu.

        'GELMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

        Fatma Çiftçi ise "Uzun yıllardan beri deve güreşlerine gelmek istiyordum. Ancak hem sağlık sorunlarımdan hem de kimseye 'Beni götürün diyerek' meşgul edip, rahatsızlık vermemek için gidemiyordum. Sağ olsun başkanım evime gelerek beni götürmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. İlk kez arenada deve güreşi izledim. Güreşlere gelmek beni çok mutlu etti" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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