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        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 00:59 Güncelleme: 04.12.2023 - 01:08
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        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 11 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de müdahale ettiği kavgada 11 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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