Nazilli Belediyespor'a artçı şok UlusalKulüp Lisansını yenileyemediği için 3 puanının silinecek olmasının şokunu yaşayan Nazilli Belediyespor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde yarıştaki en yakın rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek Play-Off hattından çıktı. Evinde son 4 maçta 3'üncü kez mağlup olan Nazilli'de takımın düşen performansı taraftarı kızdırdı.

UlusalKulüp Lisansını yenileyemediği için 3 puanının silinecek olmasının şokunu yaşayan Nazilli Belediyespor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde yarıştaki en yakın rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek Play-Off hattından çıktı. Evinde son 4 maçta 3'üncü kez mağlup olan Nazilli'de takımın düşen performansı taraftarı kızdırdı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,