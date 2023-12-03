Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli Belediyespor'a artçı şok

        UlusalKulüp Lisansını yenileyemediği için 3 puanının silinecek olmasının şokunu yaşayan Nazilli Belediyespor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde yarıştaki en yakın rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek Play-Off hattından çıktı. Evinde son 4 maçta 3'üncü kez mağlup olan Nazilli'de takımın düşen performansı taraftarı kızdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Belediyespor'a artçı şok
        ABONE OL
        ABONE OL

        UlusalKulüp Lisansını yenileyemediği için 3 puanının silinecek olmasının şokunu yaşayan Nazilli Belediyespor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde yarıştaki en yakın rakiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek Play-Off hattından çıktı. Evinde son 4 maçta 3'üncü kez mağlup olan Nazilli'de takımın düşen performansı taraftarı kızdırdı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat!
        Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat!
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Aydın'da şehirler arası yolda kış lastiği denetimi yapıldı
        Aydın'da şehirler arası yolda kış lastiği denetimi yapıldı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 2-3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 2-3
        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Nazilli Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4
        Nazilli Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4
        Aydın'da yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
        Aydın'da yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaralandı