Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:MimarSinan

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Tuğçe Akman (Gizem Çerağ Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Loda)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Frantti, Ogbogu, Carutasu, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, İdil Naz Başcan, Thompson, Bahar Akbay)

Setler: 12-25, 25-20, 20-25, 25-19, 10-15

Süre: 114 dakika (20, 25, 26, 28, 15)

AYDIN

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