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        Aydın'da yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kara yolu yön tabelasına çarpan pikaptaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:53 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:04
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        Aydın'da yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde kara yolu yön tabelasına çarpan pikaptaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Emre K'nın kullandığı 09 AEK 371 plakalı pikap, Umurlu Mahallesi İmamköy ışıklı kavşağı yakınlarında, kontrolden çıkarak kara yolu yön tabelasına çarptı ve karşı şeride savruldu.

        Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan hastanede yapılan tetkikte sürücünün 1.18 promil alkollü olduğu saptandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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