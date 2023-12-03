Aydın'da şehirler arası yolda kış lastiği denetimi yapıldı

Aydın'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar, kış lastiği uygulaması kapsamında denetlendi.

Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimde ekipler, araçların lastik diş derinliklerini ölçtü ve şoförleri uykusuz yola çıkma, kış donanımlarını tamamlama konusunda uyardı.

Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine, 2 bin 568 lira ceza uygulanacağı da hatırlatıldı.

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