Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da şehirler arası yolda kış lastiği denetimi yapıldı

        Aydın'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar, kış lastiği uygulaması kapsamında denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da şehirler arası yolda kış lastiği denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar, kış lastiği uygulaması kapsamında denetlendi.

        Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimde ekipler, araçların lastik diş derinliklerini ölçtü ve şoförleri uykusuz yola çıkma, kış donanımlarını tamamlama konusunda uyardı.

        Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine, 2 bin 568 lira ceza uygulanacağı da hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat!
        Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat!
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 2-3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 2-3
        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Nazilli Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4
        Nazilli Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4
        Aydın'da yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
        Aydın'da yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
        Sağlıklı kişilere engelli raporu çıkaran çete çökertildi; 15 gözaltı (2)
        Sağlıklı kişilere engelli raporu çıkaran çete çökertildi; 15 gözaltı (2)