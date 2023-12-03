Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadasıspor - Darıca Gençlerbirliği: 2-2

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor, evinde Darıca Gençlerbirliği ile berabere kaldı: 2-2. Kuşadasıspor, 16'ncı dakikada Atakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu kez 33'üncü dakikada Taha'nın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarıyı 2-0 galip tamamlayan Kuşadasıspor ikinci yarıda ise üstünlüğünü koruyamadı. Darıca Gençlerbirliği 55'inci dakikada Emirhan ile farkı bire indirdi: 2-1. Yunus Emre, 81'inci dakikada tabelayı eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Kuşadasıspor 25 puana, Darıca Gençlerbirliği ise 12 puana yükseldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadasıspor - Darıca Gençlerbirliği: 2-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor, evinde Darıca Gençlerbirliği ile berabere kaldı: 2-2. Kuşadasıspor, 16'ncı dakikada Atakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu kez 33'üncü dakikada Taha'nın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarıyı 2-0 galip tamamlayan Kuşadasıspor ikinci yarıda ise üstünlüğünü koruyamadı. Darıca Gençlerbirliği 55'inci dakikada Emirhan ile farkı bire indirdi: 2-1. Yunus Emre, 81'inci dakikada tabelayı eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Kuşadasıspor 25 puana, Darıca Gençlerbirliği ise 12 puana yükseldi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor'a artçı şok
        Nazilli Belediyespor'a artçı şok
        Aydın'da şehirler arası yolda kış lastiği denetimi yapıldı
        Aydın'da şehirler arası yolda kış lastiği denetimi yapıldı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 2-3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 2-3
        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Nazilli Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4
        Nazilli Belediyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-4