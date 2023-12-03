Kuşadasıspor - Darıca Gençlerbirliği: 2-2 TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor, evinde Darıca Gençlerbirliği ile berabere kaldı: 2-2. Kuşadasıspor, 16'ncı dakikada Atakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu kez 33'üncü dakikada Taha'nın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarıyı 2-0 galip tamamlayan Kuşadasıspor ikinci yarıda ise üstünlüğünü koruyamadı. Darıca Gençlerbirliği 55'inci dakikada Emirhan ile farkı bire indirdi: 2-1. Yunus Emre, 81'inci dakikada tabelayı eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Kuşadasıspor 25 puana, Darıca Gençlerbirliği ise 12 puana yükseldi.

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor, evinde Darıca Gençlerbirliği ile berabere kaldı: 2-2. Kuşadasıspor, 16'ncı dakikada Atakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu kez 33'üncü dakikada Taha'nın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarıyı 2-0 galip tamamlayan Kuşadasıspor ikinci yarıda ise üstünlüğünü koruyamadı. Darıca Gençlerbirliği 55'inci dakikada Emirhan ile farkı bire indirdi: 2-1. Yunus Emre, 81'inci dakikada tabelayı eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Kuşadasıspor 25 puana, Darıca Gençlerbirliği ise 12 puana yükseldi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,