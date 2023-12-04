Sökeli gazeteci Mustafa Kavruk, son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Kavruk'un cenazesi toprağa verildi.

Mustafa Kavruk (63), geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı ve bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde dün vefat etti.

Kavruk'un cenazesi, Söke Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Kavruk'un yakınları ve mesai arkadaşları, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.