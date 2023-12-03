Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü'nün golünü 21. dakikada Ali Sowe atarken Beşiktaş'ın golünü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain attı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ankaragücü'nün golünü 21. dakikada Ali Sowe atarken Beşiktaş'ın golünü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 26 yaparken Ankaragücü ise 17 puanla haftayı kapattı. Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş evinde Fenerbahçe derbisine çıkacak. Ankaragücü ise evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

UMUT MERAŞ LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maçta forma giyen Umut, Rıza Çalımbay'dan formayı aldı ve bu sezon ilk defa ligde şans buldu. REKLAM BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI UZUN YILLAR SONRA ANKARAGÜCÜ DEPLASMANINDA Beşiktaş taraftarı, deplasman tribünü yasağının kalkmasıyla ilk kez Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü maçı izledi.

Son olarak yıkılan 19 Mayıs Stadı'nda takımını MKE Ankaragücü deplasmanında destekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, uzun yıllar sonra konuk takım tribünündeki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, stada toplu olarak otobüslerle geldi. Otobüslerin stada gelişi sırasında iki taraftar grubu arasında ufak atışmalar olsa da büyük bir olay meydana gelmedi. ERYAMAN KAPALI GİŞE Başkent ekibinin taraftarları, Eryaman Stadı'ndaki maça büyük ilgi gösterdi. Biletler günler öncesinden tükenirken, stadın tamamı doldu. FLİSİTİN'E DESTEK MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dev bir Filistin bayrağı açtı. Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açan taraftarlar, Filistin halkına destek verdi. MAÇTAN DAKİKALAR 18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi. 21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Chamberlain'in düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 76. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibini geçerek ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı. 83. dakikada Salih Uçan'ın soldan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında müsait durumdaki Necip Uysal'ın kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 90+5. dakikada Pedrinho'nun sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazında müsait durumdaki Chatzigiovanis'in gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı. Mücadele, 1-1 sona erdi.