Sabiha öğretmen, öğrencilerini kostümlü oyunlarla eğitiyor

FERDİ UZUN - Aydın'da ilkokul öğretmeni Sabiha Çelik, öğrencilerinin derslerini daha iyi kavraması için konulara göre kostüm giyip oyunlar sahneliyor.

Efeler ilçesindeki Aydın Ticaret Odası İlkokulu öğretmeni Sabiha Çelik (37), 1. sınıftaki öğrencilerinin katılımını artırmak ve öğrenmelerini kolaylaştırmak için derslerini drama teknikleri kullanarak işliyor.

Alfabedeki her ses için özel kostümler seçen Sabiha öğretmen, tiyatro sahnesi gibi kullandığı sınıfına kimi zaman nine kimi zaman doktor görünümünde geliyor, kimi zaman da davul çalıyor.

Sabiha öğretmene destek veren öğrenci anneleri de harf şeklinde pişirdikleri kurabiyeleri çocuklara ikram ediyor.

AA muhabirine açıklama yapan Çelik, öğretmenin tahta başında anlattığı derslere göre öğrencinin görsel materyallerle desteklendiği, daha aktif olarak katıldığı derslerin çocukların hafızasında daha kalıcı olduğunu söyledi.

Dersleri yaparak, yaşayarak, aktif öğrenci modeliyle işlemeyi tercih ettiğini ifade eden Çelik, "Dersler, çok eğlenceli geçiyor. Aslında çocuklar oyun oynarken farkında olmadan bir öğrenme gerçekleştiriyorlar. Zaten eğitimciler olarak bizim öğrenmede beklediğimiz şey kalıcı bir davranış değişikliğidir. Ben onların hem eğlendiğini hem de öğrendiğini dönüt olarak alabiliyorum." dedi.

Alfabedeki her harfi farklı şekilde anlattığını vurgulayan Çelik, "Yeri geldi 'L' sesinde limon, yeri geldi 'N' sesinde nine olduk. Yani hangi birini anlatabilirim bilmiyorum. Şimdiye kadar öğrettiğim 14 sesin her birinde de bir drama yöntemi gerçekleştirdik. Çok eğleniyorlar. Onlar eğlenince öğrenince tabii ki ben de çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

Derslerin dışındaki zamanının büyük bir kısmını dışarıda kostüm ve materyal arayarak geçirdiğini aktaran Çelik, işini severek yaptığını kaydetti.

- "Öğretmenimiz çok yaratıcı"

Velilerden Burcu Dirlik ise öğretmenlerine aktif olarak destek verdiklerini belirterek, "Normalde hepimiz klasik bir eğitim sistemi biliriz, öğretmen gelir okulda anlatır ve gider. Biz de veliler olarak çocuğumuza ders çalıştırırız. Bizim bambaşka bir sistemimiz var, öğretmenimiz çok yaratıcı, çok farklı etkinlikler yapıyor. Bu bizi gerçekten şaşırtıyor ve çok mutlu ediyor." dedi.

Rus asıllı veli Ekaterina Püsküllü. "Özellikle söylemek istiyorum, ben bu kadar güzel öğretmen görmedim. Bütün okulları takip ediyorum özel okulları, devlet okullarını ama bizim öğretmenimiz en güzeli. Benim kızım çok güzel eğitim alıyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Deniz Çınar Aybars ise derslerde çok eğlendiklerini söyledi.