Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Sabiha öğretmen, öğrencilerini kostümlü oyunlarla eğitiyor

        FERDİ UZUN - Aydın'da ilkokul öğretmeni Sabiha Çelik, öğrencilerinin derslerini daha iyi kavraması için konulara göre kostüm giyip oyunlar sahneliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabiha öğretmen, öğrencilerini kostümlü oyunlarla eğitiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FERDİ UZUN - Aydın'da ilkokul öğretmeni Sabiha Çelik, öğrencilerinin derslerini daha iyi kavraması için konulara göre kostüm giyip oyunlar sahneliyor.

        Efeler ilçesindeki Aydın Ticaret Odası İlkokulu öğretmeni Sabiha Çelik (37), 1. sınıftaki öğrencilerinin katılımını artırmak ve öğrenmelerini kolaylaştırmak için derslerini drama teknikleri kullanarak işliyor.

        Alfabedeki her ses için özel kostümler seçen Sabiha öğretmen, tiyatro sahnesi gibi kullandığı sınıfına kimi zaman nine kimi zaman doktor görünümünde geliyor, kimi zaman da davul çalıyor.

        Sabiha öğretmene destek veren öğrenci anneleri de harf şeklinde pişirdikleri kurabiyeleri çocuklara ikram ediyor.

        AA muhabirine açıklama yapan Çelik, öğretmenin tahta başında anlattığı derslere göre öğrencinin görsel materyallerle desteklendiği, daha aktif olarak katıldığı derslerin çocukların hafızasında daha kalıcı olduğunu söyledi.

        Dersleri yaparak, yaşayarak, aktif öğrenci modeliyle işlemeyi tercih ettiğini ifade eden Çelik, "Dersler, çok eğlenceli geçiyor. Aslında çocuklar oyun oynarken farkında olmadan bir öğrenme gerçekleştiriyorlar. Zaten eğitimciler olarak bizim öğrenmede beklediğimiz şey kalıcı bir davranış değişikliğidir. Ben onların hem eğlendiğini hem de öğrendiğini dönüt olarak alabiliyorum." dedi.

        Alfabedeki her harfi farklı şekilde anlattığını vurgulayan Çelik, "Yeri geldi 'L' sesinde limon, yeri geldi 'N' sesinde nine olduk. Yani hangi birini anlatabilirim bilmiyorum. Şimdiye kadar öğrettiğim 14 sesin her birinde de bir drama yöntemi gerçekleştirdik. Çok eğleniyorlar. Onlar eğlenince öğrenince tabii ki ben de çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

        Derslerin dışındaki zamanının büyük bir kısmını dışarıda kostüm ve materyal arayarak geçirdiğini aktaran Çelik, işini severek yaptığını kaydetti.

        - "Öğretmenimiz çok yaratıcı"

        Velilerden Burcu Dirlik ise öğretmenlerine aktif olarak destek verdiklerini belirterek, "Normalde hepimiz klasik bir eğitim sistemi biliriz, öğretmen gelir okulda anlatır ve gider. Biz de veliler olarak çocuğumuza ders çalıştırırız. Bizim bambaşka bir sistemimiz var, öğretmenimiz çok yaratıcı, çok farklı etkinlikler yapıyor. Bu bizi gerçekten şaşırtıyor ve çok mutlu ediyor." dedi.

        Rus asıllı veli Ekaterina Püsküllü. "Özellikle söylemek istiyorum, ben bu kadar güzel öğretmen görmedim. Bütün okulları takip ediyorum özel okulları, devlet okullarını ama bizim öğretmenimiz en güzeli. Benim kızım çok güzel eğitim alıyor." diye konuştu.

        Öğrencilerden Deniz Çınar Aybars ise derslerde çok eğlendiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart

        Benzer Haberler

        Ortaklar Genç Ofis gönüllüleri, cami temizliği yaptı
        Ortaklar Genç Ofis gönüllüleri, cami temizliği yaptı
        Aydın'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Aydın'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Aydın'da, iki aile arasında 11 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavgada...
        Aydın'da, iki aile arasında 11 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavgada...
        4 yıldır kayıptı; arkadaşı öldürüp emekli maaşını da çekmiş (2)- Yeniden
        4 yıldır kayıptı; arkadaşı öldürüp emekli maaşını da çekmiş (2)- Yeniden
        Arkadaşını öldürüp, 4 yıl emekli maaşını çekmiş
        Arkadaşını öldürüp, 4 yıl emekli maaşını çekmiş
        Katil zanlısı, arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti
        Katil zanlısı, arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti