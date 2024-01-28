AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Savaş'tan "sera üssü" hedefi

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Savaş, kentin tarımsal alanda potansiyelini kullanabilmesi için çalıştıklarını, Aydın'ı bir sera üssü haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

DSİ Tesisleri'nde çeşitli sektörlerden sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Savaş, yaptığı konuşmada Aydın'da yerel yönetim anlamında trafik, otopark ve alt yapı gibi büyük problemlerin olduğunu söyledi.

Kent merkezinde kanalizasyonu olmayan mahalleler olduğunu öne süren Savaş, İncirliova ve Germencik gibi ilçelerin arıtmasının olmadığını, Aydın'ın can damarı olan Menderes'in de kirlendiğini belirtti.

İktidarın gücünü yerele taşımak için yola çıktıklarını aktaran Savaş, şöyle devam etti:

"Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı 2014 yılında 133 tane proje açıkladı. Bunların içerisinde 21 tane battı çıktı vardı. Bunlardan sadece 2'sini yaptı. Şu anda Aydın'da trafik problemi had safhada, herkes şikayetçi. Barınaklarda can dostlarımız eziyet çekiyor. Sokaklarda kitleler halinde köpekler dolaşıyor ve vatandaşlarımız rahatsız. Kalkınma yerelden başlar. Aydınımız bir tarım, turizm, termal kenti. Tarım anlamında ve yerel yönetim anlamında yapacağımız çok işler var. Evet, geçmişte söz verdik. 'Termal ile ısınan organize sera bölgesi yapacağız' dedik. Ve başladı, üretim devam ediyor. Germencik'ten Buharkent'e kadar Aydın'ımızın seracılık üssü olacağını iddia ediyorum."

Belediyeciliğin vizyon işi olduğunu vurgulayan Savaş, göreve geldikleri takdirde eser ve hizmet siyasetini ortaya koyacaklarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin zarar ettiğini iddia eden Savaş, " Bakın belediye şirketlerinin 5 yıllık zararı güncellenmiş. Zararı 900 milyon lira. İşte bu iş bilmezlik, bu beceriksizlik... Bir belediye başkanında sevk ve idare, finans bilgisi olması lazım. Proje yönetimiyle ilgili bilgisi olması lazım. Doğru yere doğru adamı koyması gerekir. İşte 15 yıldan bu yana biz bu şehirde bunları göremedik. Sadece algı yönetimiyle 15 yıldan bu yana bu şehir yönetildi. Artık 1 Nisan'dan itibaren algı yönetimi yerine bu şehir, akıl ile yönetecek. Bunu da hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Savaş'a destekte bulunmak üzere programda yer alan eski bakanlardan Prof. Dr. Veysel Eroğlu da belediye yönetiminin tecrübe, bilgi, vizyon ve finans yönetimini gerekli kıldığını belirterek, "İşte bu kimde var. Mustafa Savaş'ta var. Başkanımız da çok güler yüzlü, her türlü projeleri yapacak gücü var. 31 Mart'a bir şey kalmadı. Aydın'ın makus talihini değiştirelim ve Aydın'ı uçuralım." dedi.

Programda AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, İl Başkanı Gökhan Ökten ve bazı ilçe belediye başkanları da yer aldı.