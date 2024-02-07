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        Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Çerçioğlu pazar yerini gezdi

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:16 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:33
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        Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Çerçioğlu pazar yerini gezdi
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        Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        CHP'den Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı da olan Çerçioğlu, Efeler ilçesindeki pazar yeri ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Vatandaşların yaşadığı sorunları çok iyi bildiklerini belirten Çerçioğlu, bu sebeple sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini söyledi.

        Aydın genelinde ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Çerçioğlu, "Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez çünkü biz varız, Aydın Büyükşehir Belediyesi var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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