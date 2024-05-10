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        Söke'de "Öncelik hayatın öncelik yayanın" etkinliği düzenlendi

        Söke ilçesinde trafik güvenliği ve kurallarına uyulması konusunda etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:29
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        Söke'de "Öncelik hayatın öncelik yayanın" etkinliği düzenlendi
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        Söke ilçesinde trafik güvenliği ve kurallarına uyulması konusunda etkinlik gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası nedeniyle "Öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganı ile program düzenledi. Kaymakam Ali Akça ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, sürücülere broşür dağıttı, bilgilendirmelerde bulundu.

        Kaymakam Ali Akça, Trafik Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

        Her defasında trafikte kurallara uymanın hayati önem taşıdığına dikkati çektiklerini vurgulayan Akça, "Onun için 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. Emniyet kemeri takan sürücüleri gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Kurallara uymak can ve mal kaybının önüne geçiyor. Motosiklet sürücülerimize de kask konusunda uyarılarda bulunmak istiyorum. Bisiklet kullanan vatandaşlarımızın da kask takmasını rica ediyoruz. Kask konusu gerçekten çok önemli." diye konuştu.

        Öte yandan Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere; Çocuk Trafik Eğitim Parkında uygulamalı, Fatih ilkokulunda ise teorik eğitimler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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