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        Germencik'te öğrenciler yol uygulamasına katıldı, sürücülere karanfil dağıttı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Trafik Haftası kapsamında öğrenciler polis ve jandarmayla yol uygulaması yapıp sürücülere şeker ve karanfil dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 08:52 Güncelleme: 10.05.2024 - 08:52
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        Germencik'te öğrenciler yol uygulamasına katıldı, sürücülere karanfil dağıttı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde Trafik Haftası kapsamında öğrenciler polis ve jandarmayla yol uygulaması yapıp sürücülere şeker ve karanfil dağıttı.

        Şehit Cafer Orta Okulu öğrenci ve öğretmenleri, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte Atatürk Caddesi üzerindeki Aydın-İzmir kara yolunda trafik uygulaması yaptı.

        Sürücüleri durduran öğrenciler ve ekipler şoförlere hayırlı yolculuk dileyip uyarılarda bulunduktan sonra şeker ve karanfil ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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