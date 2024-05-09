Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

Olay, akşam saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesine Limonluk Mahallesi'ndeki 13 katlı lüks rezidansın 3'üncü katında meydana geldi.

Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen İ.Z. ve N.Z., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran İ.Z., art arda tetiğe bastı. N.Z. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İ.Z., daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, yerde kanlar içinde yatan İ.Z. ve N.Z.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.