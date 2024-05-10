Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da 3 çocuk annesini Hatice Ebem eşi Mirza Ali Ebem tarafından katledildi

        3 çocuk annesini vahşice katletti!

        Kadın cinayeti bitmiyor... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Hatice Ebem, çıkan tartışmada eşi, 48 yaşındaki Mirza Ali Ebem tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi koca Ebem, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 08:17 Güncelleme: 10.05.2024 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 çocuk annesini vahşice katletti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da olay, saat 17.30 sıralarında, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

        BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

        TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

        Olayın ardından, katil zanlısı Ebem, tüfekle havaya ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hatice Ebem’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatice Ebem'in vefat ettiği haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

        KATİL KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Cinayet şüphelisi Mirza Ali Ebem, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hatice Ebem’in cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarısı
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Netanyahu'dan Biden'a mesaj
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı