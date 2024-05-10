Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü! Hatay'da, 6 Şubat depreminin ardından yangın tüpü satışı ve dolumu yapılan iş yerini satıp Güney Kore'de yaşamaya başlayan 40 yaşındaki Murat İslamoğlu, kaldığı binada çıkan yangında hayatını kaybetti. Evli olduğu belirtilen İslamoğlu'nun cenazesinin Güney Kore'den alınıp Türkiye'ye getirilmesi için İskenderun'da yaşayan eşi tarafından resmi işlem başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.05.2024 - 07:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 08:46 facebook

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