Malmö'de binlerce kişi İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto etti

Dünyanın İsrail konusunda daha proaktif davranması gerektiğini söyleyen Ukraynalı Mariia Klius, "İnsanların nihayet harekete geçiyor olması çok güzel, herkesin bu kararı desteklemesi gerektiğine inanıyorum. İnsanların hayatta kalmasına yardım etmeliyiz çünkü bir soykırımla karşı karşıyalar." diye konuştu.