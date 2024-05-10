7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları Hamas'ın ateşkes teklifini onayladığı günde İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasıyla devam ediyor.

İsrail'e başından beri destek veren ABD, geçtiğimiz günlerde İsrail'e yönelik bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı kara saldırısı kapsamında İsrail'e gönderilecek silahlarla ilgili değerlendirmede bulunduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine destek olmasını umduğunu söyledi. Netanyahu, "Sıklıkla anlaştığımız konular kadar anlaşamadığımız konular da oldu. Bunları aşmayı başardık, umarım bunu yeniden yapabiliriz "dedi.

Netanyahu bir önceki açıklamasında ABD'ye dolaylı yoldan yanıt vermişti. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Netanyahu, "Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN REFAH MESAJI

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da CNN'e verdiği röportajda, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.