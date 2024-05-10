İsrail'de birden fazla noktada gösteri: "Ateşkesi imzalayın"

İsrailliler, Savunma Bakanlığı binasının çevresinde yürüyüş yaptı.

Gösterici Ron Hantman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 130 kadar esirin geri getirilmesi için protestoya katıldığını belirterek, Kahire'de bir anlaşma varken İsrail'in Refah'a saldırmasının "akıldan ziyade bir güç hamlesi olduğunu" belirtti.