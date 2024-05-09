Nazilli'de Trafik Haftası kortejle kutlandı
Nazilli'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından kortej düzenlendi.
Nazilli'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından kortej düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte mobil ekiplerin kortejinin ardından kurulan stantlarda kullanılan araç ve gereçler sergilendi.
Vatandaşlara görevde kullandıkları yaka kamerası, yeni nesil radar, alkolmetre cihazları hakkında bilgi veren ekipler, soruları yanıtladı.
Etkinliğe Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy da katıldı.
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