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        Nazilli'de Trafik Haftası kortejle kutlandı

        Nazilli'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından kortej düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:15
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        Nazilli'de Trafik Haftası kortejle kutlandı
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        Nazilli'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından kortej düzenlendi.

        Belediye Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte mobil ekiplerin kortejinin ardından kurulan stantlarda kullanılan araç ve gereçler sergilendi.

        Vatandaşlara görevde kullandıkları yaka kamerası, yeni nesil radar, alkolmetre cihazları hakkında bilgi veren ekipler, soruları yanıtladı.

        Etkinliğe Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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