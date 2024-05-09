Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye turla gelen ve iddiaya göre burada unutulduktan sona bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki Polonyalı turist Maria Latacz'ın arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:17 facebook

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