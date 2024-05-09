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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım - Son dakika

        Eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini katletmişti! "Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!"

        Adana'da, çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan 42 yaşındaki Özgür Durmuş, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Bıçağı kime salladığımı bilmiyorum. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Bu paylaşımı bilinçli yapmadım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:41
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        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
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        Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde, 3 Mayıs 2023'te Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş (42), evde tartıştığı eşi İptihel (29), kayınvalidesi İnaye (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladı.

        3 AĞIR MÜEBBET VE 20 YIL İSTENDİ

        DHA'da yer alan habere göre olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        OLAY GÜNÜ ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Durmuş’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Özgür Durmuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Avukatlar ile sanığın yakınlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan Özgür Durmuş, olay günü alkollü olduğunu tekrarladı.

        "UYUŞTURUCU MADDE ALDIM"

        Eşi ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Durmuş, “Uyuduğum sırada kayınbiraderim Muhammed Baba odaya girerek beni rahatsız etti. Kendisini uyarınca, kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize karşılıklı hakaret ettik. Olaydan önce uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başladım.

        "ÖLDÜRME AMACIM YOKTU"

        Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım” dedi.

        DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Özgür Durmuş’un tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için erteledi.

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