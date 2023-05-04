Bu 9 farklı zekâ türünden siz hangisisiniz?

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DHA

Adana'da olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi´nde meydana geldi. Alkol bağımlısı Özgür Durmuş´un (42) şiddet uyguladığı 6 çocuğu, daha önce Sevgi Evleri´ne yerleştirildi. Dün saat 01.00 sıralarında Özgür Durmuş ile eşi İptihel Baba (29), birlikte dışarı çıkıp, otomobilde içki içerek sohbet ederken tartışma çıktı.

AİLE İÇİNDE TARTIŞMA ÇIKTI 6 çocuk annesi İptihel Baba, 29 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre eve dönen çiftin tartışmasına kayınpederi Muhammed Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak ve engelli kayınbiraderi Muhammed Baba (28) da karıştı.

İKİNCİ BIÇAĞI ALDI, 3'ÜNÜN DE BOĞAZINI KESTİ Suriye asıllı Türk vatandaşı 42 yaşındaki Özgür Durmuş. Tartışma sırasında Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı. Bıçağın yamulmasıyla mutfaktan yeni bir bıçak alan Durmuş, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti.

EŞİNİ HASTANEYE BIRAKIP, TESLİM OLDU Kanlar içinde kalan eşi İptihel Baba´yı yanına alan Durmuş, evin kapısını kapatmadan otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Eşini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne bırakan Durmuş, daha sonra emniyete giderek teslim oldu.

POLİS EVDEKİ 2 KİŞİYİ KANLAR İÇİNDE BULDU Acil serviste bulunan sağlık ekibi, İptihel Baba´nın hayatını kaybettiğini saptadı. Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, evdekileri kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde İnaye Hellak´ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammed Zeki ile Muhammed Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammed Baba da kurtarılamadı.

ÖLÜ VE YARALILARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMİŞ Yapılan incelemede Özgür Durmuş´un, cinayetin ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin cep telefonuyla görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.