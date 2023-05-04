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Haberler Gündem 3. Sayfa AİLE KATLİAMI! İhanet iddiasıyla eşinin ve ailesinin boğazını keserek öldürdü - Son dakika haberler
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Aile katliamı öncesi son görüntü! "6 çocuktan 2'si senden değil" iddiası!

Adana'da tartıştığı eşi 29 yaşındaki İptihel Baba, kayınvalidesi 59 yaşındaki İnaye Hellak ile engelli kayınbiraderi 28 yaşındaki Muhammed Baba´yı boğazını keserek öldürüp, kayınpederi Muhammed Zeki Baba´yı da ağır yaralayan Suriye asıllı Türk vatandaşı 42 yaşındaki Özgür Durmuş tutuklandı. Durmuş´un, ifadesinde, cinayetten saatler önce eşinin, otomobilde içki içerken 6 çocuklarının 2'sinin kendisinden olmadığını söylediğini ileri sürüp, "Bu yüzden aramızda tartışma çıktı, eve gidip olayı gerçekleştirdim" dediği ortaya çıktı

AİLE KATLİAMI! İhanet iddiasıyla eşinin ve ailesinin boğazını keserek öldürdü - Son dakika haberler
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DHA

Adana'da olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi´nde meydana geldi. Alkol bağımlısı Özgür Durmuş´un (42) şiddet uyguladığı 6 çocuğu, daha önce Sevgi Evleri´ne yerleştirildi. Dün saat 01.00 sıralarında Özgür Durmuş ile eşi İptihel Baba (29), birlikte dışarı çıkıp, otomobilde içki içerek sohbet ederken tartışma çıktı.

AİLE İÇİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

6 &ccedil;ocuk annesi İptihel Baba, 29 yaşındaydı.
6 çocuk annesi İptihel Baba, 29 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre eve dönen çiftin tartışmasına kayınpederi Muhammed Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak ve engelli kayınbiraderi Muhammed Baba (28) da karıştı.

İKİNCİ BIÇAĞI ALDI, 3'ÜNÜN DE BOĞAZINI KESTİ

Suriye asıllı T&uuml;rk vatandaşı 42 yaşındaki &Ouml;zg&uuml;r Durmuş.
Suriye asıllı Türk vatandaşı 42 yaşındaki Özgür Durmuş.

Tartışma sırasında Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı. Bıçağın yamulmasıyla mutfaktan yeni bir bıçak alan Durmuş, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti.

EŞİNİ HASTANEYE BIRAKIP, TESLİM OLDU

Kanlar içinde kalan eşi İptihel Baba´yı yanına alan Durmuş, evin kapısını kapatmadan otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Eşini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne bırakan Durmuş, daha sonra emniyete giderek teslim oldu.

POLİS EVDEKİ 2 KİŞİYİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Acil serviste bulunan sağlık ekibi, İptihel Baba´nın hayatını kaybettiğini saptadı. Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, evdekileri kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde İnaye Hellak´ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammed Zeki ile Muhammed Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammed Baba da kurtarılamadı.

ÖLÜ VE YARALILARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMİŞ

Yapılan incelemede Özgür Durmuş´un, cinayetin ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin cep telefonuyla görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARIMIN İNTİKAMINI ALDIM"

Şüphelinin, görüntünün altına ise `Çocuklarımın intikamını aldım´ yazdığı öğrenildi. Öte yandan Durmuş´un eşiyle otomobildeki son görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Durmuş ile İptihel Baba´nın birlikte yemek yediği ve müzik dinlediği anlar yer aldı.

ALDATILDIĞINDAN ŞÜPHELENMİŞ

Emniyetteki ifadesinde, İptihel Baba´nın kendisini aldattığından şüphelendiğini anlatan Durmuş, eşinin otomobilde, 6 çocuğundan 2´sinin kendisinden olmadığını söylediğini öne sürüp, "Bu yüzden aramızda tartışma çıktı, eve gidip olayı gerçekleştirdim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Durmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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