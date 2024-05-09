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        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!

        Yurt genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Toz taşınımının 3 bölgede etkili olacağına dikkat çekildi. Yağış anında çamur şeklinde yağmur ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü batı kesimler için fırtına uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:11
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        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

        3 BÖLGEDE DAHA ETKİLİ HİSSEDİLECEK

        AA'da yer alan habere göre toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

        YAĞIŞ ANINDA ÇAMUR GİBİ YAĞACAK

        Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        YURDUN BATISINDA FIRTINA

        Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü batı kesimler için fırtına uyarısında bulundu.

        Buna göre, yurdun batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması tahmin edilen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına, Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney ve güneydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        MARMARA VE EGE'DE SABAH SAATLERİNE DİKKAT

        Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de cumartesi öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

        Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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