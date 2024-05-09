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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamasında "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:55
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        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır" ifadelerini kullandı.

        Bolat ayrıca "İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir" diye ekledi.

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        İSRAİLLİ BAKANIN AÇIKLAMALARI

        İsrail Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticari kısıtlamaların çoğunu kaldırdığını öne sürmüştü.

        Reuters'a konuşan Ticaret Bakanlığı kaynakları ise iddiaları reddetmişti.

        İSRAİL İLE TÜM İTHALAT VE İHRACAT DURDURULMUŞTU

        Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta "İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar" İsrail ile ihracat ve ithalatın durdurulduğunu açıklamıştı.

        Yapılan açıklamada, 9 Nisan'dan bu yana devam eden ihracat sınırlamasının tüm ihracat ve ithalat ürünlerine uygulanacağı belirtilmişti.

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