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        Germencik'te öğrencilerin projeleri sergilendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:18
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        Germencik'te öğrencilerin projeleri sergilendi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Neşetiye Ortaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilerce hazırlanan 13 proje tanıtıldı.

        Belediye Başkanı Burak Zencirci de projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

        Program kapsamında halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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