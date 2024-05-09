Germencik'te öğrencilerin projeleri sergilendi
Aydın'ın Germencik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Neşetiye Ortaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilerce hazırlanan 13 proje tanıtıldı.
Belediye Başkanı Burak Zencirci de projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Program kapsamında halk oyunları gösterisi sunuldu.
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