Son dakika haberi Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz" dedi

Habertürk Giriş: 09.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:15 facebook

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