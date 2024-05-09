Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiriyor.

Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini belirten Karahan "Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ PATİKANIN ÜZERİNDE"

Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip ettiklerini belirten Karahan "2024 yılı ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle, iç talepte zayıflama olacağını ve bu sayede cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun ana eğilimi gerilemekle birlikte, yılın ilk Enflasyon Raporu’nda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretmiştir" diye konuştu. Son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının, diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu gördüklerini belirtti.

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"MENKUL KIYMET TESİS UYGULAMASINI SONLANDIRDIK"

Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsamasının, dezenflasyon açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Karahan sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Menkul kıymet tesis uygulamasını 9 Mayıs itibarıyla tamamen sonlandırdık. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır."

"TL'YE GÜVEN ARTTI"

Mart toplantısındaki ilave parasal sıkılaştırmanın, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına güvenini artırdığını ve rezervlere olumlu yansıdığını söyleyen TCMB Başkanı Karahan "Swap hariç net rezervlere bugün itibarıyla baktığımızda son iki haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır" dedi.

"TAHMİNİ 2 PUAN YÜKSELTTİK" Karahan TCMB'nin enflasyon beklentilerini ise şöyle açıkladı: "2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38’e güncelledik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül etmektedir." ZİRVE MAYISTA GÖRÜLECEK Karahan bunun yanında enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 ile mayıs ayında görüleceğini belirtti.