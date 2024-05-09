Engelleri aşan mucize pati: Kısa omurga sendromuna sahip köpeğin dokunaklı serüveni
Doğuştan kısa omurga sendromuyla mücadele eden bir köpeğin öyküsü yürekleri burkarken kendine bir aile bulup onların sevgisiyle buluşması, sosyal medyada umut dolu bir dönüm noktası oluşturuyor. Peki, bu özel probleme sahip olan sokak köpeği ne gibi zorluklar yaşıyor ve nasıl yuva buluyor? İşte, sizin için kısa omurga sendromuyla doğan ve hayatına engellerle başlayan bir köpeğin hikayesi...
Tarih boyunca genellikle insanların yanında yer alan köpekler, sadık olmalarıyla bilinir. Bununla birlikte aralarında kurulan bağ sayesinde birbirlerine yol arkadaşı olurlar. Ancak bazı insanlar tarafından koşulsuz kabul edilen köpekler, bazı insanlar tarafından ise güzel olmadıkları sebebiyle terk edilebiliyor. Biz de bu yüzden haberimizde kâr getirmeyince terk edilen kısa omurgalı bir köpeğin hikayesini sizin için derledik. İşte, detaylar...
KISA OMURGA SENDROMU NEDİR?
Kısa omurga sendromu köpeklerde genellikle akraba çiftleşmesinin sebep olduğu bir hastalıktır. Omurgadaki omurlar, kemik ve kıkırdaktan oluştuğundan kıkırdak yapısı kemiğe dönüşemez, dolayısıyla omurlar bir araya gelip birleşerek köpekte kısalmaya yol açar. Ayrıca bu hastalığın şimdiye kadar sadece 30 köpekte görüldüğü biliniyor.
KÂR GETİRMEYİNCE TERK EDİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Akraba çiftleşmesi sonucu problemli doğan Cooper’ı 2017 yılında hayvan kontrol memurları kurtarıyor. Hayvan kontrol memurları, iki aylık yavrunun sahipsiz olduğunu ve başı boş şekilde dolaştığını gördüklerinde üreticileri olan hayvan çiftliği tarafından terk edildiğini düşündü ancak ellerinde buna dair bir kanıt bulunmuyor.
3 KÖPEĞİ OLAN BİR AİLE TARAFINDAN SAHİPLENİLDİ
Memurlar tarafından barınağa bırakılan Cooper’ın tedavisi sağlandı. Daha sonra ise Cooper’ı köpekleri Skylar (13), Waylon (3) ve Tuva (4) ile birlikte yaşayan 32 yaşındaki Elly Keegan ve 33 yaşındaki kocası Andy sahipleniyor.
NE GİBİ SORUNLAR YAŞIYOR?
Sahibi Keegan, Cooper'ın hareketlilik sorunu yaşadığını ve sert yüzeylerde yürüyemediğini açıkladı. Ayrıca Cooper'ın sırtının ve boynunun burgu şeklinde gözükmesinin sebebinin, omurgasının bu iki bölgeden kaynaşmış olduğunu aktarıyor. Bu yüzden sanki boynu yokmuş gibi görünüyor ve arkasına bakmak için tüm vücudunu döndürmesi gerekiyor.
EN BÜYÜK SORUNLARI ATLATTIĞI İÇİN DAHA AZ BAKIM GEREKTİRİYOR
Keegan’ın anlattıklarına göre Cooper geldikten birkaç ay sonra düşüp boynunu 5 yerden kırdığı için operasyon geçirmek zorunda kalıyor. Bunun üzerine vücudunda ağrılar oluşunca tekrardan veterinere götürüldüğünde osteomiyelit adı verilen bir kemik enfeksiyonu olduğu öğreniliyor ve Cooper bu durumu antibiyotiklerle atlatıyor.