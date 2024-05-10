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        Nazilli'de yönetim destek istedi

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da Başkan Şahin Kaya, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı yapıp kulübe destek istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:00
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        Nazilli'de yönetim destek istedi
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da Başkan Şahin Kaya, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı yapıp kulübe destek istedi. Belediyenin desteğini çektiği kulübün yanında olmasını talep eden Kaya, "Hiçbir konuda destek olmayacaklarını söylediler. Bunu yaparsanız bu kulüp ölür. 15-16 milyon TL borçla kulübü devraldık. Biz en kötü zamanda bile vazgeçmedik. Yine vazgeçmiyoruz. Yönetimi güçlendireceğiz. Belediyenin desteğinin olmaması bizi ekstra zorluğa itecek. Nazilli Belediyespor bu şehrin en büyük markasıdır. Takıma destek çıkmak belediyenin de bu memlekette yaşayan insanların da görevi. Dışarıdan insanların bu kulübe destek olup, belediyenin destek olmaması ise çok tezat. Bu işin düzenlenmesi gerekiyor" dedi. Nazilli Belediyespor sezon içinde şirketleşmeye gitmişti.

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