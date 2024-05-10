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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde yıldız avı! Di Maria... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan transferde yıldız avı! Di Maria...

        Beşiktaş'ta teknik direktörün yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, ihtiyaç olan bölgelerin yanı sıra geleceğe yatırım için listesini hazırlıyor. Mart ayı sonunda Hüseyin Yücel başkanlığında oluşturulan transfer komitesi ise yıldız bir ismi kadroya katmak için arayışlarda... Di Maria gündeme gelen isimlerin başında yer alırken farklı isimler için de nabız yoklanacak

        Giriş: 10.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:30
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        Beşiktaş'ta yıldız avı!
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        Yeni hocasını arayan Beşiktaş'ta yaz döneminde transferde de büyük bir hareketlilik yaşanacak.

        Birçok isimle yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlılarda futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba'nın yanı sıra mart ayı sonunda Hüseyin Yücel başkanlığında kurulan transfer komitesi de hummalı bir çalışma içinde.

        AYBABA'DAN HEM İHTİYAÇ HEM GELECEK HAMLELERİ

        Aybaba, öncelikli ihtiyaç olan mevkilerin yanı sıra geleceğe yatırım için de özellikle yurt dışındaki gurbetçi gençlerin peşinde. Göreve geldikten sonra takımdaki altyapı oyuncularının sözleşmelerini yeniden ele alan ve uzatan Aybaba, Beşiktaş'a yeni yıldız adayları kazandırmayı da hedefliyor.

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        TRANSFER KOMİTESİ YILDIZ AVINDA

        Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın yanı sıra ikinci başkan Hüseyin Yücel önderliğinde mart ayı sonunda kurulan transfer komitesi de araştırmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda tribünleri coşturacak yıldız bir ismi de kadroya katmayı hedefleyen komitenin gündemine gelen isimlerin başında Benfica'dan ayrılacak olan Angel Di Maria geliyor.

        DI MARIA'YA YAKIN TAKİP

        MLS'e gideceği konuşulan Arjantinli yıldızın transferi şimdilik zor görünse de siyah-beyazlılar, 36 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi, Di Maria'nın yanı sıra dünyaca ünlü farklı yıldızlar için de fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

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