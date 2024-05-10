Sahtekârlar bu kez savcı kılığında! Yaşlı adama evini sattırdılar
İstanbul'da 2022 yılında kendilerini 'Cumhuriyet Savcısı' olarak tanıtıp 83 yaşındaki Mümin T.'den önce 19 bin dolar ve 79 bin lira para alan ardından da yaşlı adamı Bodrum'daki villasını sattırarak 2.5 milyon lira değerinde dolandıran 3 sanık hakkında karar verildi. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi 3 sanığı da en üst sınırdan 15 yıl hapis cezasına mahkum etti. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti:
İstanbul’da yaşayan 83 yaşındaki Mümin T.’yi 20 Şubat 2022’de telefonla arayan şüpheli, “Ben savcıyım adınız FETÖ soruşturmasına karıştı” dedi. Mümin T. durumdan şüphelenerek telefonu kapattı. Bunun üzerine Mümin T.’nin telefonuna mesaj atıldı.
Mesajda Mümin T.’nin tüm kişisel bilgileri, üzerine kayıtlı mal varlıkları ve komşularının adına kadar birçok kişisel bilgi yer alıyordu. Mesajın ardından yaşlı adam dolandırıcıların ağına düştü.
VİLLASINI SATTIRDILAR
Karşısındaki kişinin savcı olduğunu düşünen Mümin T. kendisine gönderilen banka hesap numarasına 19 bin 994 dolar ve 79 bin lira para gönderdi. Ancak dolandırıcılar bununla yetinmedi. Mümin T.’ye Bodrum’da bulunan villasını 2.5 milyon liraya sattırdılar. Mümin T., 7 Mart 2022 tarihinde villadan elde ettiği parayı da sözde savcıya elden teslim etti.
ÇOCUKLARINA ANLATINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI
Mümin T. başından geçen olayları çocuklarına anlattığı zaman dolandırıldığını anladı. Savcılığa giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri banka güvenlik kamerası, telefon görüşmeleri gibi kayıtları inceleme altına aldı. Toplanan deliller kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Abdullah Çubuk (46), Fatih Yeşildağ (21) ve Uğur Yıldırım’ın (28) “Birden fazla kişinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapması” suçundan 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
MAHKEME AŞAMASINDA TUTUKLANDILAR
İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklar suçlamaları reddetti. Mağdur Mümin T. ise başından geçenleri “Bana ‘Biz seni kurtarmaya çalışıyoruz. Bankada FETÖ’cüler var. Senin paranı alacaklar’ dediler. Bana komşu çocuğunun adına kadar tüm bilgileri atmışlardı. Hanımım öldü, benim kız kardeşim öldü. Zaten şoke vaziyetteydim” diyerek anlattı.
Sanıklara 20 bin dolar ve 79 bin lira para gönderdiğini kaydeden Mümin T. “Bana evimi 2.5 milyon liraya sattırdılar. 2.5 milyona sattığım evi şimdi 15 milyona alamayız. Beni kandıran herkesten şikayetçiyim” dedi. Mümin T. sanıkları sesinden ve yüzünden tespit etti.
Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıkların tutuklanmasına karar verdi. Bir sonraki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise sanıkların suçu zincirleme bir şekilde işlediğine kanaat getirerek 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ
Davayı karara bağlayan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığın da iştirak iradesiyle birlikte hareket ettiğini belirterek müşteki Mümin T.’yi dolandırdıklarına kanaat getirdi. Mümin T.’nin olay tarihinde uğradığı zararın 2 milyon 843 bin 378 lira olduğuna dikkat çeken heyet, alt sınırdan uzaklaşarak önce sanıkları 8’er yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanıkların hileli hareketlerle menfaat temin ettiklerini vurgulayan mahkeme heyeti, cezada artırıma giderek 3 sanığa da verebileceği en üst sınırdan ceza vererek sanıkları 15 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine de hükmetti.