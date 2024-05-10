Sahtekârlar bu kez savcı kılığında!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti:

İstanbul’da yaşayan 83 yaşındaki Mümin T.’yi 20 Şubat 2022’de telefonla arayan şüpheli, “Ben savcıyım adınız FETÖ soruşturmasına karıştı” dedi. Mümin T. durumdan şüphelenerek telefonu kapattı. Bunun üzerine Mümin T.’nin telefonuna mesaj atıldı.

Mesajda Mümin T.’nin tüm kişisel bilgileri, üzerine kayıtlı mal varlıkları ve komşularının adına kadar birçok kişisel bilgi yer alıyordu. Mesajın ardından yaşlı adam dolandırıcıların ağına düştü.

Mümin T. başından geçen olayları çocuklarına anlattığı zaman dolandırıldığını anladı. Savcılığa giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri banka güvenlik kamerası, telefon görüşmeleri gibi kayıtları inceleme altına aldı. Toplanan deliller kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karşısındaki kişinin savcı olduğunu düşünen Mümin T. kendisine gönderilen banka hesap numarasına 19 bin 994 dolar ve 79 bin lira para gönderdi. Ancak dolandırıcılar bununla yetinmedi. Mümin T.’ye Bodrum’da bulunan villasını 2.5 milyon liraya sattırdılar. Mümin T., 7 Mart 2022 tarihinde villadan elde ettiği parayı da sözde savcıya elden teslim etti.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklar suçlamaları reddetti. Mağdur Mümin T. ise başından geçenleri “Bana ‘Biz seni kurtarmaya çalışıyoruz. Bankada FETÖ’cüler var. Senin paranı alacaklar’ dediler. Bana komşu çocuğunun adına kadar tüm bilgileri atmışlardı. Hanımım öldü, benim kız kardeşim öldü. Zaten şoke vaziyetteydim” diyerek anlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Abdullah Çubuk (46), Fatih Yeşildağ (21) ve Uğur Yıldırım’ın (28) “Birden fazla kişinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapması” suçundan 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Sanıklara 20 bin dolar ve 79 bin lira para gönderdiğini kaydeden Mümin T. “Bana evimi 2.5 milyon liraya sattırdılar. 2.5 milyona sattığım evi şimdi 15 milyona alamayız. Beni kandıran herkesten şikayetçiyim” dedi. Mümin T. sanıkları sesinden ve yüzünden tespit etti.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıkların tutuklanmasına karar verdi. Bir sonraki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise sanıkların suçu zincirleme bir şekilde işlediğine kanaat getirerek 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.