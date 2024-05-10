Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ş.Y. idaresindeki 09 NS 750 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Mustafa Arslan Bulvarı'nda Sinan Göktepe yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Göktepe, ağır yaralandı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Göktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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