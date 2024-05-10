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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:10
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Ş.Y. idaresindeki 09 NS 750 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Mustafa Arslan Bulvarı'nda Sinan Göktepe yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Göktepe, ağır yaralandı.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Göktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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