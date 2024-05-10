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        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşme saat 14.30'da Beştepe'de olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:27
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin saat 14.30'da başlaması bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 Nisan'da bir araya gelmişlerdi.

        İki liderin yeni anayasa, iç ve dış politikayı değerlendirmesi bekleniyor.

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