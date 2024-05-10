Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, aldatıldığı için cinayeti işlediğini yazan Gencay Korur'a (42) verilen, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

DHA'nın haberine göre kararda; sanık Korur'un haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için savcılıktaki ifadesini mahkemede değiştirdiğine kanaat getirildiği için, bu beyanlarına itibar edilmediği belirtildi.

Olayın ani bir kastla geliştiği, olay yerine gitmeden önce Korur'un yaptıklarına ve içinde bulundukları ruh hallerine dair herhangi bir delilin bulunmaması nedeniyle tasarlama hükümlerinin uygulanmadığı da kararda yer aldı. REKLAM AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRÜP KAÇTI Bayramiç'te yaşayan Ayşe Korur, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos 2022 saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp, kaçtı. Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı. Korur hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI Davanın 12 Mart'ta görülen Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ayşe Korur'un yakınları ise duruşma salonunda yerlerini aldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Gencay Korur'un 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Korur, "Yaptığınızın adil yargılanma olmadığını düşünüyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi. Korur'un savunmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Korur, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, indirim de uygulamadı. REKLAM GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI Davayla ilgili 14 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Açıklanan gerekçeli kararda olay günü sanığın ilk önce olay yerinde bulanan evin bahçesinin içindeki hurda araca tüfeği bıraktığı, daha sonrasında saklandığı ve evi izlediği belirtildi. Sanık Gencay Korur'un, o sırada telefonla konuşmak için evin dışına çıkan Ayşe Korur'u gördüğü, ailesi eve girdiğinde ise harekete geçtiği kaydedildi. Sanık Korur'un evin dış penceresinden içeriye hedef gözeterek Ayşe Korur'a doğru tüfekle tek el ateş edip, ağır yaralayıp, ölümüne neden olduğu da gerekçeli kararda belirtildi. 10 Ağustos 2022 tarihli olay yeri inceleme raporunda, evin tek katlı olduğu ve sadece bir odası bulunduğu ve tüfekten atılan saçmaları evin farklı yerlerine isabet ettiği, kartuşun olay yerinde olduğu tüfeğin ise olmadığı daha sonrasında ise olay yerinden kaçan sanık Korur için yakalama kararı çıkartıldığı, mobil telefonun sinyal bilgilerinin takip edilerek 11 Ağustos 2022 tarihinde İzmir'in Dikili ilçesinde olayda kullanılan tüfekle beraber yakalandığı da kararda yer buldu.