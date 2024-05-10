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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD Avrupa'da ikinci fabrika kuracak - Otomobil Haberleri

        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak

        Kısa bir süre önce Macaristan'a fabrika kuracağını açıklayan Çinli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'da ikinci bir fabrika yatırımına hazırlandığını duyurdu. BYD'nin Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, 2025 yılında Avrupa'da ikinci bir tesis kurmayı düşündüklerini bildirdi. BYD'nin ikinci tesisinin şimdilik nerede olacağı bilinmiyor. Fakat, Türk otomotiv sanayisinden yapılan açıklamalara bakıldığında, Türkiye'nin bu yatırım için aday ülkeler arasında olduğu söylenebilir. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 10.05.2024 - 09:14 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:21
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        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
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        Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Avrupa'da ikinci bir fabrika açma hazırlığında olduğu belirtildi.

        2023 yılı sonunda kıtadaki ilk fabrika yatırımını Macaristan'a yapacağını açıklayan şirketin, 2 yıl içinde yeni bir yatırım açıklayabileceği kaydedildi.

        BYD'nin Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, FT'nin Otomobilin Geleceği konulu konferansında yaptığı konuşmada, 2025 yılında Avrupa'da ikinci bir montaj tesisi kurmayı düşündüklerini bildirdi.

        Shu, Seagull isimli elektrikli modeli de Avrupalı tüketicinin beğenisine sunacaklarını söyledi. Markanın Seagull modeli Çin'de 10 bin dolardan daha az bir fiyata satılıyor. Shu, otomobilin Avrupa'ya geldiğinde ise 20 bin Euro'dan daha ucuz olacağını belirtti.

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        Elektrikli otomobiller, içten yanmalı motora sahip eşdeğer modellerden ortalama yüzde 30 daha pahalı satılıyor. Bu da sıfır emisyonlu otomobillere olan talebi azaltıyor ve Avrupa'daki üreticileri daha uygun fiyatlı modeller geliştirmeye itiyor.

        BYD'nin Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, Çinli markanın 2030 yılında Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olmak istediğini de belirtti.

        Bu noktada, BYD'nin Macaristan tercihine de bir parantez açmak gerekiyor.

        Öyle ki, Macaristan konusunda gözden kaçırılmaması gereken nokta, BYD'nin 2016'dan bu yana ülkede üretim faaliyetlerinde bulunuyor olması. Çinli şirket, ülkenin Komarom kentinde hali hazırda elektrikli otobüs üretimi gerçekleştiriyor.

        Komarom'daki tesis, BYD'nin Avrupa'daki ilk üretim tesisi unvanını da elinde bulunduruyor. BYD, Çin haricinde ABD, Brezilya, Japonya ve Hindistan'da da üretim faaliyetlerinde bulunuyor.

        TÜRKİYE İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

        Öte yandan, Türk otomotiv sanayisi de Çin'den yatırım çekmek için temaslarda bulunuyor.

        Şubat ayında açıklamalarda bulunan MG'nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin, Türkiye'de yatırım için görüşmelerin hızlandığı açıklamıştı.

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        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması Haberi Görüntüle

        Dağtekin, o dönem yaptığı açıklamada, "2 hafta önce Çin'den üst düzey bir delegasyon heyeti Türkiye'yi ziyaret etti. Heyet ile Sanayi Bakanı'mızı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ni ziyaret ettik. Bursa bölgesinde fabrika ve yan sanayi tesislerini gezdirdik. Gördüklerinden etkilendiklerini biliyoruz, süreç devam ediyor. Er ya da geç SAIC markasının Türkiye'de bir üretim tesisini kuracağımıza inanıyorum" demişti.

        Ekim 2023'te Türkiye'de yatırım planladıklarını Habertürk'e açıklayan Chery International Başkanı Zhang Guibing ise, ilk etapta Ar-Ge merkezi kurmak istediklerini söylemişti.

        Her ne kadar yatırım için İspanya'yı seçtiğini duyuran Chery'nin bu açıklamasından sonra, şirketin Türkiye'de yatırım planının rafa kalktığı yorumları yapılsa da, işin aslının başka olduğu önceki günlerde anlaşıldı.

        Türk otomotiv basını ise Pekin Otomobil Fuarı'ndan bir araya gelen Chery Grubu Başkanı Yin Tongyue, Türkiye planının halen masada olduğunu belirterek, "Türkiye'de olası bir fabrika hem Avrupa hem de Ortadoğu arasında bir köprü olabilir" açıklamasında bulundu.

        OSD: 'ÇİNLİLERİ YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ'

        Çinli firmaların Türkiye'de yatırımı ile ilgili en üst dikkat çeken açıklama ise, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'dan geldi.

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        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı! Haberi Görüntüle

        Bu yılın başında yaptığı açıklamada, pazarda yükselen ithal otomobil satışlarına dikkat çeken Eroldu, "Çinlileri yatırım yapmaya davet ediyoruz. Çinli yatırımcıların gelip Türkiye'de yatırım yapmaları lazım. Dünyada bir Çin gerçeği var. Buna hiçbirimiz gözümüzü kapatamayız.Önemli olan burada gelip yatırım yapıp ülkenin gelişimine katkı sağlamaları. Yani bizler nasıl otomotiv sanayi üyeleri olarak taşın altına elimizi koyduysak onların da koyuyor olması lazım. Çinli firmaların gelmesi birtakım teknoloji transferini de getirecek. Buradaki tedarikçi parkını da iyileştirecek, Türk otomotiv sanayini daha da güçlendirecektir. Bundan da kimsenin çekinmemesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

        Eroldu, en son Nisan ayında yaptığı açıklamada Türkiye'ye yeni otomotiv yatırımı gelmesi için bir yol haritası açıkladı.

        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli' Haberi Görüntüle

        OSD Başkanı Cengiz Eroldu, "Teşviklerimiz var ama pazar 1 milyon adet değil 2 milyon adet olsa iş o zaman değişir. Para kazanamazsanız teşvikin bir faydayı yok. Bence asıl konu bu. ÖTV’nin göreceli olarak indirilmesi lazım. Bizim rekabet ettiğimiz batılı ülkelerde böyle bir vergi sistemi yok. Bu bir kerede olmayacak ama belli bir plan çerçevesinde pazarın büyütülmesiyle burada yabancı yeni sermaye Türkiye’ye gelecektir" ifadelerini kullandı.

        Yapılan açıklamalar, Türkiye'nin otomotiv sektörü ve kamu kurumları ile ortak bir şekilde Çin'den otomotiv yatırımı çekmek için kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü gösteriyor.

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