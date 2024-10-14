Aydın'da tır ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.P. idaresindeki 16 AUY 141 plakalı tır, Argavlı Mahallesi'nde A. D. idaresindeki 09 JV 917 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada A.D, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kamyonet sürücüsü A.D ile aynı araçtaki Y.G, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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