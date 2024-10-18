Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeşil Mahalle'de aralarında husumet bulunan U.C. ile Ö.Y. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda U.C, Ö.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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