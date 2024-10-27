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        Aydın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 01:42 Güncelleme: 27.10.2024 - 01:42
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        Aydın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, T.G. (27) idaresindeki 09 KR 926 plakalı otomobil ile A.Y'nin (77) kullandığı 20 EY 005 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada T.G. ile otomobilde bulunan M.C. (24) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan T.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        A.Y, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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