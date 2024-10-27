Aydın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, T.G. (27) idaresindeki 09 KR 926 plakalı otomobil ile A.Y'nin (77) kullandığı 20 EY 005 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.