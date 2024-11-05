TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Bafa Gölü'ndeki kirlilik iddialarına ilişkin inceleme yaptı

TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri, Muğla ile Aydın sınırındaki Bafa Gölü ve çevresinde çevre kirliliği ve tarihi eserlerin tahrip edildiği iddiaları üzerine incelemelerde bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık ve komisyon üyeleri, inceleme programı kapsamında Aydın tarafında Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi sakinleriyle görüştü.

Burada konuşma yapan Karamık, Bafa Gölü ve çevresiyle ilgili kendilerine oldukça kapsamlı bir dilekçe geldiğini, dilekçede gölün kirliliği ve balıkçılığa ilişkin sorunların yer aldığını söyledi.

Bafa Gölü'nün çok önemli olduğunu aktaran Karamık, "Dilekçede özellikle Büyük Menderes'ten gelen suyun hem göl için gerekli olduğundan hem de gölü kirlettiğinden bahsediliyor. Dedik ki biz bir yerinde inceleme yapalım ve uzun yıllardır tarih boyunca süregelen bu sorunların çözümünü hızlandıralım." ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Karamık ve komisyon üyeleri, vatandaşların sorunlarını dinledi. - Tarihi eserlerin tahrip edildiği iddiası Daha sonra Didim ilçesindeki bir balık çiftliğini gezen heyet, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kapıkırı Mahallesi'ne geçti.

Heyet üyeleri burada Muğla Valisi İdris Akbıyık ve kurum müdürleri ile Bafa Gölü'nü gezerek bilgi aldı. Kapıkırı Mahallesi'nde düzenlenen brifingde konuşan Akbıyık, daha önce kurumlarla bölgede bir araya gelerek sorunların çözümü için toplandıklarını söyledi. Bölgenin birçok bakanlığın alanına girdiğini belirten Akbıyık, "Bakanlıkların burada yaptıkları çalışmalar ve eylem planları var. Burası turizm anlamında, kültür anlamında ender yerlerden birisi. Bafa'nın korunması ülkemiz ve Muğla'mız için büyük önem arz ediyor." dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık ise Bafa Gölü ve antik kalıntıların bulunduğu Latmos bölgesindeki sorunlardan bahseden bir dilekçe üzerine yerinde inceleme yapmak amacıyla Muğla’da bulunduklarını kaydetti. Karamık, komisyona gelen dilekçede sineklerin turizm sezonunda bölgeyi hijyen ve sağlık açısından tehdit ettiği, bölgedeki kültür varlıklarının ve bunlardan özellikle Yediler Manastırı kısmının tahrip edildiği, bu tahribata define avcılığı ve kaçak kazılar yapılmasının da büyük etkisinin olduğu, Bafa Gölü civarındaki tarım arazilerinde kullanılan zirai ilaçlar ve büyükbaş hayvan çiftliklerinin atıklarının göle bırakıldığı, yaz aylarında pamuk tarımının başlangıcından sonuna kadar set çekilerek göle su verilmediği, bu nedenle gölün doğal dengesinin bozulduğu gibi iddiaların yer aldığını dile getirdi.

Bölgedeki zeytinyağı fabrikalarının siyah atık sularının Büyük Menderes Nehri aracılığıyla göle girdiğinin de iddia edildiğini belirten Karamık, Bafa Gölü çevresindeki yerleşim ve tesislerin düzenli bir çöp alanı olmadığından dere yataklarına atılan çöpün yağmur sularıyla yine göle girdiğinin hatırlatıldığını bildirdi. Konu hakkında alınan bilgiler üzerine mevcut durumun yerinde görülerek bölgede inceleme yapılmasının faydalı olacağının değerlendirildiğini aktaran Karamık, bu kapsamda, doğal güzellikleri, kültür varlıkları ve tarım ürünleriyle Türkiye'nin güzide illeri olan Aydın ve Muğla'da inceleme yapmak üzere üç günlük bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.