Aydın'da 9 bin 261 fidan toprakla buluştu

Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 9 bin 261 fidan dikildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsündeki fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali Yakup Canbolat, fidanların insanların daha yeşil ve temiz bir çevrede yaşamalarına katkı sunacağını söyledi.

Sanayileşmenin ve teknolojinin geliştiği, doğanın bilinçsizce kullanıldığı dünyada ormanın, havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunmasının öneminin gün geçtikçe arttığını kaydeden Canbolat, kampüs içerisindeki 1 hektarlık alanda fidan dikileceğini ifade etti.