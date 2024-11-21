Aydın Valisi Canbolat, Yenipazar'da vatandaşlarla bir araya geldi
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yenipazar'da ziyaretlerde bulundu.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yenipazar'da ziyaretlerde bulundu.
Kaymakam Murat Karataş ve belediye başkanı Malik Ercan'ı makamında ziyaret eden Vali Canpolat, esnafla bir araya geldi.
Canpolat, kahvehanede oturan vatandaşlarla da sohbet etti.
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