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        Aydın Valisi Canbolat, Yenipazar'da vatandaşlarla bir araya geldi

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yenipazar'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 08:59 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:02
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        Aydın Valisi Canbolat, Yenipazar'da vatandaşlarla bir araya geldi
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        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yenipazar'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaymakam Murat Karataş ve belediye başkanı Malik Ercan'ı makamında ziyaret eden Vali Canpolat, esnafla bir araya geldi.

        Canpolat, kahvehanede oturan vatandaşlarla da sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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