Aydın Valisi Canbolat, Yenipazar'da vatandaşlarla bir araya geldi

Canpolat, kahvehanede oturan vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaymakam Murat Karataş ve belediye başkanı Malik Ercan'ı makamında ziyaret eden Vali Canpolat, esnafla bir araya geldi.

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