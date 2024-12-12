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        Aydın'da 37 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, ortaokul öğrencisi 37 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:57
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        Aydın'da 37 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, ortaokul öğrencisi 37 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'nda eğitim gören 37 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Öğrencilerin, okulun kantininde satılan yedikleri tavuklu makarnadan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

        Tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Tarım ve Orman ile Sağlık il müdürlüklerince yemekten numune alındı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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