Aydın'da 37 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Tarım ve Orman ile Sağlık il müdürlüklerince yemekten numune alındı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlattı.

Tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'nda eğitim gören 37 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.