Aydın'daki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
R.D'nin kullandığı 01 AZK 278 plakalı hafif ticari araç, 2 Aralık Pazartesi günü İstiklal Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi'nde, Emirhan Atay idaresindeki 09 AOL 101 plakalı motosikletle çarpıştı.
Savrulan aracın park halindeki motosiklet ve minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emirhan Atay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Atay, müdahalelere rağmen 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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