Aydın'da hafif ticari aracını yola park ederek trafiği engelleyen sürücüye ceza
Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari aracını yola park ederek yaklaşık yarım saat boyunca trafiği engelleyen sürücüye 993 lira para cezası kesildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari aracını yola park ederek yaklaşık yarım saat boyunca trafiği engelleyen sürücüye 993 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, O.Ö.K, Güzelhisar Mahallesi 35 Sokak'ta 09 ACV 801 plakalı aracını yola park edip ayrıldı.
Aracın yolu kapatması nedeniyle yaklaşık yarım saat boyunca diğer araç sürücüleri yolu kullanamadı.
Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücüye, diğer sürücüler ve vatandaşlar tepki gösterdi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine kimliğini belirledikleri sürücüye hatalı park nedeniyle 993 lira idari para cezası uyguladı.
Hafif ticari aracın yola park edilmesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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