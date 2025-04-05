Aydın'da hafif ticari aracını yola park ederek trafiği engelleyen sürücüye ceza

Hafif ticari aracın yola park edilmesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücüye, diğer sürücüler ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.